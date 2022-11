Roma, comincia il rimboschimento della Riserva Naturale di Decima Malafede

Parte il progetto di di rimboschimento urbano nella riserva di Decima Malafede. Rappresentanti di varie associazioni hanno piantato molti nuovi alberi lungo il sentiero Trilussa.

L'iniziativa si è svolta il 23 novembre in occasione della Festa Nazionale degli Alberi e si inserisce nell'ambito del progetto portato avanti da Federparchi e Nestlé volto a piantare 400 alberi in tutta Italia. Erano presenti all'evento il presidente dell'associazione Roma Natura Maurizio Gubbiotti, il direttore di Federparchi Francesco Carlucci, i Guardiaparco, i volontari dell'associazione Cefalonia For Ever e gli scout del Gruppo Agesci Roma 52.

Nel corso della mattinanta sono stati piantati 50 nuovi alberi, tra salici, olmi, pioppi e lecci che andranno a rimboschire il percorso del sentiero Trilussa.