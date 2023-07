Roma, controlli sul litorale: multati 2 bar e un panificio ad Anzio e Lavinio

I carabinieri della compagnia di Anzio hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio con il supporto dei colleghi delle Compagnie del Gruppo Frascati, del Nucleo antisofisticazione e sanità e del Nucleo ispettorato del lavoro. Sono state controllate 3 attività commerciali, dove sono state riscontrate diverse mancanze.

Multe e chiusure

In particolare in un bar di Anzio è stata riscontrata la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, con l'applicazione di oltre 4000 euro di sanzioni. Un secondo bar di Lavinio invece è stato sanzionato poiché, nella sala slot all'interno dell'attività, non aveva esposto i cartelli e le avvertenze per i minori. Un panificio di Lavinio è stato sanzionato per le precarie condizioni igienico – sanitarie, la mancanza del locale spogliatoio per i dipendenti e la vendita abusiva di prodotti gastronomici.

E non mancano gli arresti

Contestualmente i carabinieri hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di due italiani: un 45enne che dovrà scontare in carcere la pena di nove mesi di reclusione per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere; un altro 45enne che dovrà scontare la pena di tre mesi di reclusione agli arresti domiciliari per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Durante il servizio sono stati eseguiti numerosi posti di controllo nei punti nevralgici della città di Anzio, ove sono stati controllati circa 102 veicoli e oltre 171 soggetti. Tra di essi, due sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria, poiché risultati positivi all'alcol Test, con un tasso di 1,1 e 2,2 g/l.