Roma, due incidenti choc a ferragosto: giovanissimi incastrati tra le lamiere

Due giovanissimi sono rimasti feriti, nel giorno di ferragosto, in due diversi incidenti stradali avvenuti a poche ore di distanza tra Tarquinia e Santa Marinella. A soccorrere entrambi sono stati i vigili del fuoco di Civitavecchia.

Schianto a Tarquinia

I pompieri, che hanno dovuto divaricare le lamiere delle auto distrutte, hanno dotuo faticare non poco per liberare i due giovani automobilisti feriti. Il primo episodio è avvenuto alle 8 in strada Bagni Sant'Agostino altezza civico 42 al confine tra i territori di Tarquinia e Civitavecchia. Una Renault Twingo con a bordo un ragazzo diciannovenne di nazionalità italiana, è uscita di strada. Arrivati sul posto i pompieri hanno subito cominciato le operazioni di estricazione dai rottami della vettura. Una volta liberato il ragazzo, i vigili del fuoco lo hanno assicurato alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto. Sul posto anche la Polizia del commissariato di Tarquinia e la Polizia locale di Civitavecchia, per i rilievi del caso.

Santa Marinella

Poco dopo, alle 11.45 a Santa Marinella, in via Cicerone, una Bmw guidata da un altro giovane neopatentato, si è ribaltata andando a schiantarsi prima contro un palo della pubblica illuminazione e poi contro un albero. Anche in ques6to caso il giovane alla guida è stato estratto dalle lamiere e affidato agli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale a Civitavecchia. Entrambi gli automobilisti sono stati sottoposti agli accertamenti per verificare se avessero assunto droghe o alcol.