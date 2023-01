Roma, è morto Roberto Ruggero. Era l'avvocato dei vip: da Costanzo a Craxi

È lutto nel mondo dei penalisti: è morto a Roma Roberto Ruggero, da tutti conosciuto come l'avvocato dei vip. Il penalista è stato stroncato da un malore. Aveva 80 anni. Nella sua lunga carriera ha difeso personaggi importanti come Franco Califano, Mara Venier, Maurizio Costanzo e Bettino Craxi.

Oltre al leader socialista, aveva difeso anche il suo braccio destro, il finaziere Ferdinando Mach di Palmstein, arrestato a Parigi nell'ambito delle inchieste di Tangentopoli, riuscendo a farlo assolvere per ben 6 volte. E poi ancora Francesca Zenobi, che aveva accusato di spaccio Cosimo Mele, allora parlamentare dell'Udc. E poi ancora Fabiola Meretti la cosiddetta ex “primula rossa” della Banda della Magliana.

Per via del suo lavoro era stato anche accusato di favoreggiamento al traffico d'armi, per poi essere assolto e risarcito per ingiusta detenzione.