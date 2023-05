Roma, ecco gli eventi per la Festa della Mamma a Cinecittà World

Per il 14 maggio, la Festa della Mamma, Cinecittà World offre molteplici eventi e attività. Per tutto il weekend al parco ci saranno 40 attrazioni, 7 aree a tema e 12 live show, oltre a molti playground.

“Offriamo a tutte le mamme una domenica di sport e divertimento all’aria aperta, da vivere insieme alla famiglia - spiega Stefano Cigarini, AD di Cinecittà World - le mamme, come nel cinema, sono le nostre eroine di tutti i giorni”.

Le attrazioni

Nel parco si potranno provare tantissime discipline sportive diverse, scelte tra quelle rese famose da grandi film come Kill Bill di Quentin Tarantino, con la splendida Uma Thurman e Terminator, con il personaggio di Sarah Connor. Tra queste: il kung fu, il judo, il jujitsu, la kick boxing, la hockey roll, lo stand up paddle, fino ad arrivare al basket, al baseball, al beach volley e al bodybuilding. Per chi volesse immergersi nella natura, c'è invece il parco a tema dell'Appia Antica, Roma World. Aperti anche i ristoranti Charleston Club, Ristorante Roma e la Taberna.