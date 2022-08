Roma, ecco la festa musicale di 4 giorni dedicata agli appassionati del rap

Debutta a Roma il festival dedicato al rap romano e italiano. Dal 25 al 28 agosto, Cous Cous Unplugged è un'occasione per gli aspiranti rapper. Sul palco nomi come Chicoria e Amir Issa.

Dopo il successo in tutta Italia di Spaghetti Unplugged, Davide Dose, Giovanni Romano e Giacomo Dottori, portano a Roma quattro giorni all'insegna del genere musicale che appassiona i più giovani, dedicati alla scena rap romana e nazionale.

Il programma

Dal 25 al 28 agosto, in via Casal del Marmo 216, la periferia di Ottavia si accende a suon di rap. Due ospiti musicali ogni sera dalle 22,15, uno italiano e uno straniero. L'open mic e i concerti si alterneranno a laboratori in cui saranno scritte intere canzoni con l'aiuto degli artisti già affermati. L'obiettivo è scoprire i talenti emergenti del genere musicale e dare spazio all'espressività artistica dei giovani cantanti. Il 26 e il 27 saranno dedicati alla scrittura creativa, in un laboratorio curato da Aku e Amir Issa che finirà con la stesura del testo completo di una canzone. Il 28 agosto alle 18,00, spazio anche per i più piccoli con “Parole e Musica in libertà”, un momento dedicato ai bambini dai 7 ai 13 anni curato da Laura Aglietta.

Gli ospiti

Sul palco saranno presenti anche i grandi nomi della scena musicale come i rapper Chicoria e Amir Issa. Insieme a loro anche Slava, West Hmz, Phedra, Rosa White, Charles Muda e Samia. I rapper saranno protagonisti di un talk curato dalla giornalista Sabika Saha Povia. Il confronto avrà luogo ogni sera alle 21,30 e diventerà un podcast audiovideo, alla scoperta della cultura musicale e sociale che fa da sfondo al genere musicale a cui il festival è dedicato.