Roma, fino al 17 giugno la festa del pane fresco: pane e olio contro i tumori

Arriva la Festa del Pane Fresco: fino al 17 giugno 50 forni di Roma e provincia, tra quelli appartenenti all'Associazione Panificatori della Cna di Roma offriranno omaggi di pane fresco e olio. Tutti e due prodotti alla base della dieta mediterranea e di un'efficace prevenzione dei tumori.

Ma non è solo con la dieta che si sconfiggono e prevengono i tumori, serve anche la ricerca. Infatti l'iniziativa è promossa dalla Federazione Italiana Panificatori in collaborazione con la Lega Italiana Lotta ai Tumori. Non a caso nell'evento di mercoledì 14 al Forno Campo de' Fiori e il 16 giugno al Forno Spadoni, oltre a proporre ai visitatori un viaggio nella panificazione romana, verranno raccolti forni per la prevenzione delle malattie.

"Il pane fresco - spiega Leonardo Spadoni, presidente dell'Associazione Panificatori - riconosciuto anche in una recente proposta di legge, è quello che si può trovare nei nostri forni, frutto di artigianalità e di conoscenze antiche tramandate di generazione in generazione. Questa festa che celebriamo sempre con piacere, serve anche evidenziare il luogo dove viene prodotto, ovvero i forni, sinonimo di presidio del territorio, di integrazione con gli abitanti, di ospitalità”.