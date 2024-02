Roma, gli asportano un testicolo per errore: sarà risarcito con 10mila euro

Diecimila euro: è la cifra che la Asl dovrà risarcire a un uomo che, sottoposto due anni fa a intervento di inguinotomia destra, ha perso parte del testicolo

Un errore medico che è arrivato fino in Procura a Roma

Danni fisici e psicologici

"Secondo la tesi dell'accusa l'intervento sul testicolo, che solitamente si effettua in casi di sospetto tumore, non è stato eseguito a dovere, provocando danni sia dal punto di vista fisico sia psicologico che sarebbero stati evitabili. Si sarebbe trattato di un errore dei medici che lo avevano in cura".

Accordo e transazione

Come risarcimento danni il paziente aveva chiesto 14.101,11 euro, somma a cui si sarebbero dovuti aggiungere 3.500 euro più accessori per sostenere le spese legali. Invece di attendere il verdetto del giudice, l'uomo ha preferito arrivare a un accordo transattivo.