Roma, gli avvocati a La Sapienza a convegno per il futuro dei diritti

Due giorni di convegno con al centro del tavolo l'ambito giuridico sul presente e il futuro delle leggi sulle tutele e i diritti della persona.

La Sapienza e la Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie danno vita, il 14 e il 15 ottobre, al convegno “Persone, minorenni, famiglie. Il cammino dei diritti e delle tutele”. Nell'Aula 1 del Dipartimento di Scienze Giuridiche ai due giorni che nascono dal risultato della sinergia messa in campo dall'Università insieme all'Associazione degli avvocati, con la presidente Maria Giovanna Ruo, parteciperanno anche le Istituzioni. Tra gli invitati figurano il Ministro di giustizia, il Ministro della famiglia, e Carla Garlatti, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Insieme al presidente del Consiglio Nazionale Forense, Maria Masi, il Capo Dipartimento Giustizia minorile Gemma Tuccillo, il presidente dell’AIMMF Cristina Maggia, il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, Antonio Galletti e la coordinatrice Commissione famiglia, Lucilla Anastasio.