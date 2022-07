Roma, il cinema Fiamma riapre grazie ai fondi europei

I fondi del Pnrr per ridare vita al cinema Fiamma di Roma. La notizia è che uno dei luoghi di culto della città riaprirà nel dicembre 2023. Il merito va alla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, che ha deciso di dotarsi di una propria sala.

L'obiettivo è rispondere alla missione istituzionale di formazione, valorizzazione e diffusione della cultura cinematografica. L'acquisto del cinema Fiamma è stato presentato mercoledì 13 luglio dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, insieme alla presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Marta Donzelli.

"Viviamo il paradosso della crisi delle sale in un momento in cui invece il cinema e l’audiovisivo sono in grande crescita. Questa crisi va affrontata testardamente. Le sale sono un luogo di aggregazione sociale oltre che culturale", ha commentato Franceschini. L’acquisto del Fiamma permette la riapertura di uno dei cinema storici della città, che è stata la sala della premiere de La dolce vita e di numerosi film dell’epoca d’oro.