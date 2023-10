Roma, il giallo del bus Atac parcheggiato in doppia fila senza autista

Il giallo del bus dell'Atac parcheggiato in doppia fila su via Mattia Battistini. La sera di domenica 15 ottobre un mezzo Atac della rimessa Grottarossa era parcheggiato in doppia fila come una normale utilitaria. Quattro frecce, senza autista e davanti a un cassonetto.

Una scena insolita che non è sfuggita ai social. Subito è scattata la domanda all'infoatac per avere - anzi per meglio dire per non avere - risposta. Strano eh!

Quattro frecce

La cosa che salta agli è il mezzo di linea, vettura 2710, parcheggiato davanti al cassonetto con nessuno a bordo. Un malore improvviso dell'autista? Un bisogno impellente? Difficile saperlo, basta guardare la foto postata per capire che non è una situazione normale.