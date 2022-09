Roma, Junior Ryder Cup 2023: le nuove leve del golf sognano il futuro da star

La Junior Ryder Cup 2023 si giocherà dal 26 al 28 settembre 2023: è una sfida stellare tra i giovanissimi aspiranti campioni. Si parte a Sutri con il doppio e si conclude al Marco Simone, il teatro della prossima Ryder Cup.

Con un nuovo format che aggiorna la durata della competizione, arriva a Roma la Junior Ryder Cup 2023, dove i giovanissimi del golf mondiale si sfideranno tra il Team Europe e il Team Usa in due giorni di colpi, racchette e tanti sogni nel cassetto.

Sognando un futuro ai massimi livelli

Divisi tra il Team Europe e il Team Usa, le squadre saranno composte da sei ragazzi e sei ragazze ognuna, che non dovranno aver compiuto 18 anni prima di domenica 1 gennaio 2023. Le compagini si affronteranno in doppio, foursome e fourball, al Golf Nazionale di Sutri, definita la Coverciano del golf, per poi spostarsi sul green delle grandi occasioni del Marco Simone Golf & Country Club, per giocarsi la finalissima in singolo il giorno prima dell'inizio dell'attesissima Ryder Cup 2023. È fissata per venerdì 29 settembre la partenza del confronto mondiale più atteso sui prati verdi di tutto il mondo, dove Luke Donald guiderà l'Europa nella sfida contro gli Stati Uniti di Zach Johnson alla 44esima edizione della Ryder Cup. È la prima volta dal 1997, anno della prima edizione, che la giornata conclusiva della Junior Ryder Cup si giocherà sullo stesso campo della Ryder Cup. Il Golf Nazionale di Sutri, che ospiterà le sfide di doppio, si riconferma un punto di riferimento nell'eccellenza del green, dopo aver ospitato quest'anno l'Italian Challenge, una delle tappe più importanti del Challenge Tour, il secondo circuito europeo maschile.

La Junior Ryder Cup torna dopo cinque anni

Era il 2018 quando al Golf Disenyland in Francia si disputò l'ultima edizione del torneo junior. In quell'occasione il Team Usa si aggiudicò la quinta vittoria consecutiva della Junior Ryder Cup con uno score di 12.5-11.5 sul Team Europe. Erano Alessia Nobilio ed Emilie Alba Paltrinieri a rappresentare l'Italia, con la seconda che uscì imbattuta dal torneo in terra francese.

Un viaggio nel passato

Mentre sul green del Marco Simone sono in campo i campioni per la 79esima edizione del DS Automobiles 79° Open d’Italia, che si concluderà domenica 18 settembre, alcuni di questi, tra i primi Rory McIlroy, furono a loro tempo protagonisti nella Junior Ryder Cup, insieme al numero uno al mondo Scottie Scheffler, Justin Thomas e Jordan Spieth. E ancora, le campionesse Major come Suzann Pettersen e Lexi Thomposon. Sono infine 23 i partecipanti che dalla Junior Ryder Cup hanno poi rappresentato i propri continenti nella Ryder Cup e nella Solheim Cup.