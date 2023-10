Roma, la delibera dei mercati nel mirino dei 5 Stelle. "Va ritirata subito"

La delibera sui canoni dei mercati finisce nel mirino dell'opposizione. E la Civica Raggi chiede all'assessore al commercio di rititarla perché presenta troppe criticità. "La proposta di delibera per la disciplina dei canoni mercatali avanzata dall'Assessora Lucarelli presenta troppe criticità per essere anche solo discussa in sede consiliare", afferma Antonio De Santis.

"Regolamento sconcertante"

"Un regolamento già sonoramente bocciato dagli uffici del Municipio IX - attacca De Santis - i quali hanno evidenziato come alcune modifiche siano addirittura in contrasto con quanto già stabilito dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 101 del 18 maggio 2023, ad esempio con la previsione di un diritto al rimborso per gli operatori in caso di sospensione dell’attività e di successiva revoca della concessione che, come noto, sono sanzioni accessorie conseguenti a comportamenti illeciti e reiterati dell’operatore. Per non parlare della scarsa possibilità della tutela di Roma Capitale nell’effettivo recupero del credito dovuto, nella parte in cui la proposta di delibera non ha tenuto conto delle date di scadenza, né della percentuale del 5% di penalità previste, nè della difficoltà della determinazione delle tariffe nei casi in cui si chieda di applicare un coefficiente della tipologia di attività".

Lucarelli ritiri la delibera

"Alla luce di ciò l'Assessora Lucarelli farebbe bene a ritirare questa confusa e inconcludente proposta di delibera sulla quale, peraltro, vi è stata l'astensione in Municipio già della stessa maggioranza, anch'essa del tutto dubbiosa sull'atto". Lo dichiarano in una nota il capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis e la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi al Municipio IX Carla Canale.