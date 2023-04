Roma, la Polizia chiede il super sconto Ztl: “Un solo varco non basta”

Roma, la Polizia chiede il super sconto per entrare in Ztl. “I colleghi oltre a dover sborsare in proprio una consistente tariffa solamente per recarsi sul luogo di lavoro, sono pure limitati a transitare esclusivamente per un singolo e specifico varco, pena una multa salata”.

Questo si legge in una lettera inviata dal segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) Massimiliano Cancrini all'assessore ai Trasporti Eugenio Patanè. “Numerosi colleghi della Polizia di Stato in forza negli uffici all’interno del Comune di Roma sono impossibilitati a raggiungere le sedi di servizio senza transitare all’interno delle zone a traffico limitato ed appare limitante e gravosa la tariffa agevolata concessa agli agenti. Spesso i turni di servizio iniziano prima delle 6 o terminano dopo le 23, in particolare l’accesso richiesto per ragioni di servizio risulta limitato da un solo e specifico varco della singola Ztl di pertinenza, come da Deliberazione di Giunta Capitolina n. 244 del 2014".

I problemi per gli agenti: “Costretti a pagare di tasca propria l'ingresso in Ztl”

“I poliziotti - spiega Cancrini - sono costretti a effettuare dei percorsi obbligati a prescindere dal luogo di provenienza, anche quando il traffico veicolare non consente di accedere agevolmente tramite quello specifico varco. L’illogicità della situazione è accentuata dalla circostanza che i beneficiari del permesso per transito sono tutti appartenenti alla Polizia di Stato, i quali si recano in servizio per svolgere una attività rivolta alla collettività che si articola in turnazioni che coprono le intere ventiquattro ore e a volte sono pure richiamati in servizio per affrontare situazioni emergenziali. Ci sia permesso di rilevare l’assurdità nel far pagare di tasca propria i costi per transitare sul suolo capitolino ai poliziotti che devono prendere servizio. A questo si aggiunge l'introduzione dei varchi della Fascia Verde".