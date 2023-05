Roma, la storia della giustizia e del diritto nell'antichità all'Ara Pacis

Personaggi, luoghi, testi: la storia del diritto e della giustizia nell'antica Roma in mostra al Museo dell'Ara Pacis. Questo il contenuto della mostra “Lex. Giustizia e Diritto dall’Etruria a Roma” che sarà visitabile dal 27 maggio fino al 10 settembre 2023.

Il percorso della mostra si snoda attraverso 11 sezioni in cui saranno esposte 80 opere provenienti da musei civici romani e anche da collezioni private. Si parte dal concetto di giustizia e diritto nelle prime società italiche e in quella etrusca. Per poi passare alla Roma monarchica in cui era forte il legame tra diritto e religione. Si passa poi alla Roma repubblicana, quando le leggi hanno cominciato ad essere scritte e si arriva alla nascita dell'Impero, con il concetto di Imperium. Infine un approfondimento su come nascevano effettivamente i testi di legge.

La mostra è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai beni Culturali ed è organizzata dal Centro Europeo per il Turismo (CET) con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura. La mostra e il catalogo, edito da Gangemi Editore, sono a cura dell’archeologo Vincenzo Lemmo.