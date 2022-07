Roma-Lido, altro incubo: ultima corsa alle 20, pendolari nel panico

La solita, vecchia, Roma-Lido. Anche se adesso sulla linea di trasporti più discussa del Lazio c'è la firma di Cotral. Dal 14 luglio l'ultima corsa da Cristoforo Colombo a Piramide partirà alle 20, causa lavori di rinnovo.

Disagi assicurati per pendolari e turisti, sempre più in difficoltà per raggiungere il litorale dalla città e viceversa. L'ultima corsa da Cristoforo Colombo partirà alle 20.03, mentre in direzione opposta non si andrà oltre le 19.18. Il cantiere avrà durata di 90 giorni (quindi si andrà ben oltre il periodo estivo), durante i quali sarà attivo un bus sostitutivo che, assicura Cotral, avrà frequenza di 15 minuti. “Il programma di chiusure è diverso da quanto detto negli incontri, in ritardo e a segmenti, con orari agevoli per loro e scomodi per i passeggeri”, commentano dal Comitato dei pendolari della Roma-Lido.

Le proteste e il disagio perenne

Il Municipio X ha provato a mediare con la Regione per ottenere lo spostamento dell'ultimo treno alle 21 l'ultimo treno, ma le richieste del presidente Falcone non hanno avuto riscontro. Dal primo luglio, giorno che ha segnato il passaggio della linea da Atac a Cotral, la situazione non è cambiata. I tempi d'attesa per i convogli sono rimasti invariati, così come il numero dei convogli, sempre cinque. Nessuna traccia del treno in più che era stato promesso per l'inizio di luglio.

Cotral ha fatto sapere che “con il rientro progressivo dalla manutenzione, nel corso dell’autunno, di quattro treni completamente revisionati (un CAF MA300 e tre M200) sarà possibile garantire una maggiore qualità e affidabilità del servizio. L’obiettivo è raggiungere a gennaio 2023 una frequenza dei passaggi nell’orario di punta di 15 minuti”. Per il 2022 però, nessuna speranza.