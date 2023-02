Roma, litiga con la fidanzata e aggredisce i Carabinieri: arrestato un 29enne

Nella serata di martedì un uomo si è messo a litigare furiosamente con la fidanzata per motivi di gelosia. Non contento, quando sono intervenuti i Carabinieri, l'uomo dapprima li ha insultati e poi si è avventato su di loro. I militari lo hanno quindi arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

È successo in via Capo di Ferro, in pieno centro storico, nella serata di martedì. I passsanti, preoccupati per l'animata lite che era scoppiata tra l'uomo, un cittadino spagnolo residente a Roma di 29 anni, e la sua fidanzata, hanno avvertito i Carabinieri. Giunti sul posto hanno tentato di intervenire, ma sono stati insultati e aggrediti dall'uomo. Dopo l'arresto i militari lo hanno condotto in ospedale al Fatebenefratelli, perché era in stato di ubriachezza.