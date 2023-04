Roma Live, nasce il portale web sui grandi eventi a Roma: 800 appuntamenti

Nasce Roma Live: il portale web consultabile in ogni momento per sapere quali sono i prossimi grandi eventi a Roma. Un calendario interattivo dove sono già stati segnati 800 appuntamenti fino a dicembre 2023.

Il portale è stato presentato ufficialmente nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. A presentarlo c'erano il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'assessore al Turismo e Grandi Eventi Alessandro Onorato, l'assessore alla Cultura Miguel Gotor.

“Abbiamo messo a sistema quello che c'era e magari girava a vuoto - ha detto l'assessore al Turismo e ai grandi eventi Alessandro Onorato nel presentare il portale nella sala della Protomoteca del Campidoglio - È un'occasione per generare una rete tra operatori: agenzie di viaggio, direttori di albergo, la Camera di commercio tutto questo che genera milioni di turisti deve essere sostenibile per la città. Il turismo non sarà più casuale e deve diventare scientifico. Serve una comunicazione più moderna”.

Insieme a loro c'erano anche il presidente di Sport & Salute Vito Cozzoli, il presidente della Camera di Commercio Lorenzo Tagliavanti, l'ad di Eur spa Marco Simoni, il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli e il dg della Ryder Cup Gian Paolo Montali.

Il portale

Ed è proprio una comunicazione moderna quella proposta dal nuovo portale. Raggiungibile sul sito internet turismoroma.it, il portale è un calendario interattivo consultabile. “Tutti gli eventi con un click” si legge infatti sulla pagina. Prima di mettere in funzione il portale, sono stati caricati circa 800 eventi fino a dicembre 2023. Ma il calendario sarà in continuo aggiornamento.

Gli eventi sono divisi in categorie: cinema, danza, manifestazioni, mostre, teatro, musica e sport. Dopodiché basterà scegliere il giorno o il periodo e lanciare la ricerca. Subito appariranno tutti gli eventi della categoria che abbiamo scelto nel periodo richiesto. Inoltre si potrà anche consultare una cartina con la localizzazione dei diversi eventi nel territorio della città.