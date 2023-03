Roma, Marco Travaglio e Gianni Alemanno insieme contro la guerra in Ucraina

La strana coppia: Marco Travaglio e Gianni Alemanno insieme. Non è un pesce d'aprile: i due personaggi agli antipodi che si incontrano su almeno un argomento: l'opposizione al modo in cui l'Italia si sta ponendo verso la guerra in Ucraina. Per questo alle 11,30 del 1° aprile presenteranno il libro scritto da Travaglio, "Scemi di Guerra".

Il libro ricostruisce storicamente le cause della guerra tra Russia e Ucraina, criticando il modo in cui la politica e il giornalismo italiani si siano posti verso di essa, schierando il Paese nettamente a favore dell'invio di armi e seguendo pedissequamente i dictat della Casa Bianca.

"Vogliamo presentare al mondo della destra il libro di Marco Travaglio - spiega Alemanno - perché è un lavoro serio e importante, raro esempio di coraggiosa ricerca della verità, che consente una lettura più obiettiva delle ragioni vere alla base del conflitto Russo-Ucraino. Oltre alla ricostruzione delle responsabilità americane e occidentali che hanno contribuito a provocare l'esecrabile invasione dell'Ucraina da parte della Russia”.

L'evento si terrà all'Hotel delle Nazioni di Roma e sarà organizzato dal Comitato Fermare La Guerra, coordinato proprio da Gianni Alemanno.

“Persone di idee diverse possono incontrarsi per il bene del Paese”

A chi resta sconcertato per l'accoppiata improbabile tra Travaglio e Alemanno, Massimo Arlechino risponde: “La presentazione da parte del Comitato Fermare la Guerra del libro di Travaglio con Alemanno, rappresenta un esempio virtuoso e da seguire, di come persone provenienti da esperienze culturali e politiche diverse, sappiano superare le divisioni esistenti per perseguire un obiettivo funzionale al superiore interesse del Paese".