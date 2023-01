Roma meteo 1 febbraio: il sole domina, le massime schizzano verso l'alto

Roma meteo 1 febbraio: domina il sole ma anche il freddo al mattino. In compenso l'effetto anticiclone porterà un innalzamento della temperatura massima sino a livelli quasi primaverili. L'escursione termica, cioè la differenza tra la minima e la massima sarà di circa 15 gradi.

1 febbraio nel dettaglio

Al mattino poco nuvolo per nubi alte e velate che si dissolveranno nel corso della mattinata per dare spazio al cielo sereno. Minima 2 gradi, percepita meno 1, massima 14 gradi. Il sole sorge alle 7,22 e tramonta alle 17,24. Venti in altalena, al mattino da nord-est, poi da ovest, quindi ni serata di nuovo da nord-est.

2 febbraio

Nuvole sparse e schiarite al mattino, sereno o poco nuvoloso nella seconda parte. Minima 5 gradi, massima 14.

3 febbraio tendenza

Cielo limpido, minima 4, massima 13.