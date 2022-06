Roma meteo 14 giugno: una nuova ondata di caldo, domani le prove con +33 gradi

Roma meteo 14 giugno: è in arrivo una nuova ondata di caldo con un anticipo già da martedì quando la colonnina arriverà a + 33.

Vediamo nel dettaglio la giornata. Sereno al mattino con 21 gradi, poi qualche nuvola e l'impennata del caldo che arriverà a sfiorare i 33 gradi. Il sole sorge alle 5,34 e tramonta alle 20,46. Venti in altalena da sud ovest al mattino, poi il giuro da nord-nord est, quindi in serata di nuovo da sud ovest. Ultravioletti al massimo e pollini in alta concentrazione nell'aria.

Meteo mare

Mare quasi calmo su tutta la costa con una sacca di mare calmo nel golfo di Gaeta. Ponza: sereno, mare ovest, venti da NO 8.1 nodi, temperatura dell'acqua 24.4 gradi, altezza dell'onda 0,2 m.

Previsioni per mercoledì 15 giugno

Una tregua apparente prima della “botta di caldo”. Sereno con velature al mattino e 22 gradi, poi la massima arriverà a 32.