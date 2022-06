Roma meteo 2 giugno: chi può vada al mare o in collina, caldo infernale a +35

Roma meteo 2 giugno: termometro a +35m chi può cerchi rifugio al mare o in collina. Chi è “condannato” a restare in città è bene che si organizzi con le consuete regole di sopravvivenza: no ai parchi nelle ore più calde, bere tanto e alimentazione a base principalmente di frutta e verdura.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con la minima a 19 gradi. Poi il grande balzo delle ore centrali col vento da ovest-sud ovest che spingerà il termometro sino al record della prima decade di questo mese. Il sole sorge alle 5,36 e tramonta alle 20,39. L'intensità dei raggi ultravioletti è al massimo. Alti anche i pollini.

Meteo mare

Mare calmo su tutta la costa. Ponza: sereno o poco nuvoloso, mare ovest-nord ovest, venti da sud-sud est 6.5 nodi, temperatura dell'acqua 23.9 gradi, altezza dell'onda 0,1 m.

Previsioni per venerdì 3 giugno

Lo scenario non cambia se non per una velatura del cielo. Minima 22, massima 34. La novità è che alle 20 avremo 31 gradi.