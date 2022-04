Roma meteo 28 aprile: caldo da giugno, +25 e cielo limpido. Giovedì perfetto

Roma meteo 28 aprile: è il giorno perfetto, con sole pieno e cielo limpido e la massima che sfiorerà i 26 gradi.

E per i patiti della prima tintarella è anche l'occasione giusta per togliersi di torno le maniche lunghe, poiché l'intensità degli ultravioletti sarà a livello 6 su 10. Nel dettaglio, al mattino, 13 gradi e venti leggeri dal quadrante nord; a pranzo 25-26 gradi e vento lieve da ovest e poi da sud. Anche la qualità dell'aria è buona e i pollini sono in concentrazione media. Il sole sorge alle 6,10 e tramonta alle 20.04. Il mare è calmo

Previsioni per Roma 29 aprile

I venti da nord porteranno un leggerissimo calo delle temperature con la minima a 10 gradi e la massima a 24 (25 la percepita). Cielo sereno e limpido. Mare calmo o quasi calmo.