Roma, minacce di morte e violenze continue sulla compagna: l'incubo senza fine

L'uomo continuava a perseguitare la donna maltrattandola con violenze non solo fisiche. Dopo la denuncia e le indagini è stato arrestato.

La polizia locale di Roma Capitale ha arrestato l'uomo, un 51 enne, per maltrattamenti e lesioni alla compagna. Le violenze non erano solo fisiche ma anche psicologiche e hanno reso la vita della donna un incubo, arrivando a “cagionarle, in più occasioni lesioni e minacciandola di morte, costringendola a vivere in un clima costante di paura e di umiliazione". La 29enne è stata costretta a cambiare abitudini fino a decidere di andare a vivere dalla madre. Ma neanche i tentativi di fuga della donna hanno fermato la follia dell'uomo che ha continuato a perseguitarla, costringendo ad un costante stato di terrore anche i familiari della vittima. Con il supporto della Polizia la donna ha trovato il coraggio di denunciare il 51enne e dopo le indagini il gip di Roma ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare per l'uomo.