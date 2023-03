Roma, montagne di rifiuti vicino piazza San Pietro. La denuncia su Twitter

A Roma, a pochi passi da piazza San Pietro, ci sono montagne di rifiuti. Una serie di cassonetti strabordanti a ridosso di una delle antiche mura del Vaticane. Questo nonostante questi cassonetti e contenitori siano sorvegliati da degli operatori. A denunciare la cosa è stato un utente su Twitter.

Succede in via dei Corridori a Roma, all'altezza dell'incrocio con vicolo del Farinone. I rifiuti sono ammassati sopra e intorno ai cassonetti, a ridosso del passetto di Borgo, l'antico camminamento che in caso di assedio permetteva ai Papi di rifugiarsi dentro Castel Sant'Angelo. La postazione è sorvegliata da degli operatori. “E se erano incustodite?” si chiede ironicamente l'utente.

Nei commenti qualcuno fa notare che in effetti in quella specifica postazione a sorvegliare i cassonetti è una cooperativa privata, per conto di Ama. “Ma fare una verifica, no?” si chiede un altro utente.