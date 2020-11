Roma, motorino nella Fontana delle Rane: è una "bufala". Raggi ci casca

Con il motorino dentro la Fontana delle Rane di piazza Mincio, nel cuore del quartiere Coppedè: il video fa il giro dei social mandando su tutte le furie Virginia Raggi che aveva da poco ristrutturato la fontana. Ma il sindaco di Roma casca nel tranello: le immagini sono vecchie di anni, quando la fontana non era ancora stata restaurata.

Nella serata di lunedì, dopo che la famosa pagina social Welcome to Favelas aveva repostato sulla rete il video, il sindaco M5S aveva scritto su Twitter: “Nello storico quartiere Coppedé di Roma un ragazzo è entrato con il motorino nella Fontana delle Rane, che avevamo da poco restaurato e riportato al suo splendore. Le immagini girano sulla rete in un video vergognoso. Uno schiaffo a tutta Roma, un’offesa a tutti noi cittadini”.

Martedì mattina però la stessa Welcome to Favelas rivela alla Raggi che il video in questione era antecedente al restauro, condannandola per la scarsa informazione: “Riguardo al video della fontana pubblicato ieri. Il video era un repost, era già stato pubblicato da noi molto tempo fa (anni). Capiamo il sensazionalismo per alimentare la campagna elettorale ma bastava chiedere o informarsi o quantomeno vedere chiaramente dalla foto pubblicata che la fontana non era ancora stata restaurata”.