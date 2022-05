Roma-Feyenoord, Mourinho: "Resto, anche se arrivano voci. Voglio rimanere"

"Io resto. Anche se arriva qualche voce, io voglio rimanere". Dopo la vittoria della Conference League Josè Mourinho ribadisce di voler continuare a guidare la Roma anche nella prossima stagione.

"Tante cose che passano nella mia testa allo stesso tempo. Sono da 11 mesi a Roma e si capisce subito e dopo 11 mesi c'è questo. Come ho detto ai ragazzi a Torino lì abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Oggi non è il lavoro da fare è la storia. Abbiamo scritto la storia". Lo ha detto in lacrime il tecnico della Roma, Josè Mourinho, a Sky dopo il successo in Conference League. "E' una competizione che dall'inizio abbiamo avuto la sensazione che era possibile vincere, ma piano piano diventava più forte di una Europa League. E' stato difficile per una competizione sulla quale puntavamo", ha aggiunto Mou togliendo dubbi sul suo futuro. "Io rimango non c'è dubbio, io voglio rimanere a Roma".

"È una cosa stupenda", ha detto Leonardo Spinazzola ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma sul Feyenoord. "Ci godiamo questa bellissima gente, che da tutto il periodo dell'infortunio mi ha dato sempre affetto. Ci siamo portati a casa la coppa e questo è l'importante. Penso che l'Italia si rialzerà, perché abbiamo le basi per farlo. Questa vittoria è grandiosa”.