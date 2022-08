Roma: neonato chiuso in auto con le chiavi dentro, salvato dai carabinieri

Disavventura a lieto fine per una coppia e il figlio neonato, rimasto una ventina di minuti chiuso in auto nel tardo pomeriggio di sabato.

Una coppia di 30enni, marito e moglie, hanno parcheggiato l'auto nei pressi della caserma dei carabinieri di Cecchignola e, mentre scaricavano alcune cose dalla vettura, la portiera si è chiusa accidentalmente con le chiavi rimaste all'interno e a bordo il figlio neonato.

La coppia si è rivolta ai carabinieri che, dopo alcuni tentativi, hanno dovuto infrangere il vetro per poter aprire l'auto e liberare il piccolo. Il neonato è stato visitato per un controllo all'ospedale Sant'Eugenio e trovato in buone condizioni di salute.