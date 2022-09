Roma, all'ospedale Bambino Gesù i più piccoli diventano scienziati e detective

L'ospedale ha aderito alla Settimana della Scienza e alla Notte Europea della Scienza e darà l'occasione ai bambini di conoscere dal vivo le curiosità dei laboratori e le attività di investigazione sulle scene di un crimine.

Coordinati da Frascati Scienza e promossi dalla Commissione europea, gli eventi sono previsti dal 27 al 30 settembre e vedranno coinvolti i bambini alle prese con i laboratori scientifici e e una simulazione di una scena del crimine insieme agli agenti del Reparto Investigazioni Scientifiche.

Piccoli ricercatori alla scoperta della scienza

La prima iniziativa, “Che cosa fa un ricercatore?”, coinvolgerà il 27 e il 28 settembre gli alunni degli istituti d’istruzione di I e II grado di Ciampino e Roma che visiteranno i laboratori di ricerca alla scoperta degli strumenti usati dai ricercatori e per conoscere le attività svolte nella ricerca scientifica.

Dalla medicina alle scene del crimine

Con “Viaggio dentro lo scheletro!” sarà invece il turno dei bambini ricoverati, con le ludoteche del Gianicolo e di Palidoro in cui il 29 e il 30 settembre andranno in scena giochi, esperimenti e osservazioni al microscopio coordinati dai ricercatori stessi. In campo anche il Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri con “Sherlock Holmes, sulle tracce dell'impostore!”, una simulazione delle attività di indagine svolte su una scena del crimine, con rilevamento delle impronte digitali e raccolta delle prove che porteranno i bambini a ricevere un simbolico attestato di detective.

La diretta su Facebook contro le malattie rare

È prevista per il 30 settembre alle 14,30 la diretta su Facebook “La scienza per le malattie rare: l'esempio delle oltre mille malattie metaboliche”, un confronto che sarà ospitato sui profili social di OMaR e sui canali ufficiali dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, volto all'approfondimento delle malattie rare e che vedrà gli interventi del responsabile di malattie metaboliche dell’ospedale, Dott. Carlo Dionisi Vici insieme ad alcuni membri del team della sua Unità di ricerca, dell'Associazione La vita è un dono, di CblC Onlus e delDott. Paolo Cornaglia, Direttore Scientifico della Fondazione Tender to Nave Italia.

La Settimana della Scienza e la Notte Europea dei Ricercatori

Gli eventi sono promossi dalla Commissione europea dal 2005 e danno vita ad iniziative in tutti i Paesi dell'Unione e l'Italia vi prende parte con diversi progetti come “#LEAF: heaL thE plAnet’s Future, prendersi cura del futuro del pianeta”, coordinato dall’associazione Frascati Scienza e che vede la partecipazione di oltre 60 enti e istituzioni, compreso l’Ospedale Pediatrico della Santa Sede. L’obiettivo è portare la scienza e l’esperienza dei ricercatori tra i cittadini, in un’ottica di collaborazione e reciproco scambio.