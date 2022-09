Roma, palpeggia due ragazze in un parco: arrestato per violenze sessuali

Palpeggia le parti intime a due ragazze giovani: incastrato dalle testimonianze e dalle videocamere della zona.

È successo a Marino, nel “Parco della Pace”, quando nel giro di pochi giorni un 30enne ha molestato due ragazze che stavano portando a spasso il cane, nel primo episodio, e facendo jogging, nel secondo. Le indagini, dopo aver raccolto le testimonianze dei frequentatori abituali del parco e passato al vaglio le telecamere private della zona, hanno portato all'arresto dell'uomo.

Domiciliari e braccialetto elettronico

I fatti risalgono allo scorso agosto, quando i due episodi di molestie si sono consumati con il 30enne che approfittava delle zone meno illuminate del parco per avvicinarsi alle vittime quando erano isolate, come è stato ricostruito. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, e i carabinieri di Castel Gandolfo hanno arrestato l'uomo, già indiziato per le violenze sessuali, per il quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.