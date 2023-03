Roma passa al 5G: il piano da 97,7 milioni per la digitalizzazione della città

"Con questo progetto Roma si pone all’avanguardia sul fronte dell’innovazione, della digitalizzazione - così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla presentazione del piano per la rete 5G a Roma - il tutto con un investimento di 97,7 milioni di euro”.

“Di questi - ha aggiunto il simdaco - 20 milioni provengono da Roma Capitale e confluiscono nel piano Giubileo. Saranno inserite nel Decreto della presidenza del consiglio dei ministri di aprile. La concessione è di 25 anni. Con questo progetto Roma si pone alla avanguardia, diventa una città intelligente e mette al servizio di tutti le tecnologie migliori, con anche una riduzione delle emissioni elettromagnetiche è una tecnologia neutrale aperta a tutti gli operatori e gratuita con il Wi-Fi per tutti i cittadini ”.

Le opere previste dal piano

“Il progetto - ha spiegato Gualtieri - è uno dei più importanti della nostra amministrazione. Consente la realizzazione di una rete tecnologia di nuova generazione che consente di abilitare i servizi digitali più avanzati. Roma si doterà di una rete capillare di nuova generazione che consentirà a tutti di accedere a un segnale molto potente, sempre disponibile e più veloce. Realizzeremo una rete diffusa a 5G, un Wi-Fi pubblico gratuito in tutta la città , a partire dalla metropolitana”.

Il progetto prevede quindi la costruzione di un'infrastruttura di rete 5G e wifi neutrale ad alta intensità. Ci saranno 100 punti d'accesso in 100 piazze. La diffusione della rete sul territorio sarà costituita da cosiddette small cells disseminate per la città. Saranno coperte le linee di metro: entro il Giubileo sarà disponibile sulla linea A, per la metro B si dovrà aspettare il dicembre del 2025, mentre infine sulla metro C sarà disponibile nel 2026.

La nuova sala operativa

Contestualmente alla realizzazione della nuova rete 5G è prevista la realizzazione anche di una nuova sala operativa per la Polizia Locale e la Protezione Civile, con un investimento di 14 milioni di euro. La sala integrerà tutte le infrastrutture di comunicazione dell'amministrazione. Saranno anche potenziate le telecamere di sorveglianza della città. Attualmente, ha spiegato il direttore Aielli, presente anche lui presentazione, Roma consta di un totale 9mila impianti di sorveglianza, di cui 7mila privati e 2mila pubblici. Il progetto punta ad arrivare a un totale di 15mila impianti.