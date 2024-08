Meteo Roma 10-12 agosto: domenica e lunedì il picco di caldo, la percepita sfiorerà i 40 gradi

Meteo Roma 10 agosto: sabato a 38 gradi, domenica e lunedì a 39: il termometro verso Ferragosto ribolle ma c'è spazio per una tregua finta nella giornata di mercoledì, quando anche su Roma sono previsti brevi temporali. Ovvio che si tratta di una previsione a medio termine da confermare.

Il meteo del 10 agosto nel dettaglio

Generali condizioni di cielo nuvoloso, con qualche schiarita alternata a momenti in cui la copertura nuvolosa sarà più compatta. Nessun fenomeno previsto. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 25°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata poco nuvoloso, le temperature pomeridiane saranno di circa 34°. L'altezza dello zero termico è previsto intorno ai 4800 metri stabile nell'arco della giornata.

Il meteo dell'11 agosto nel dettaglio

Giornata caratterizzata da tempo stabile con cieli per lo più sereni. Non sono previste precipitazioni. Piú precisamente nelle prime ore poco nuvoloso, al mattino cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 26°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, le temperature pomeridiane saranno di circa 36°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4700 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 12 agosto tendenza

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Nessun fenomeno previsto. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 26°C; nel pomeriggio nubi sparse, in serata cielo sereno, i valori di temperatura massimi saranno di circa 35°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4500 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: MeteoGiuliacci