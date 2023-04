Roma, Piero Pelù torna sul palco del Primo Maggio con i suoi Bandidos

Piero Pelù tornerà sul palco del tradizionale Concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni. Il rocker salirà sul palco insieme ai Bandidos, la sua band, e presenterà la sua nuova canzone insieme alla star internazionale del reggae Alborosie.

Per l'occasione e in vista del tour estivo che partirà a luglio, Pelù ha radunato e rinnovato i suoi Bandidos: alle chitarre Alessandro 'Finaz' Finazzo alle chitarre e voce, Valerio 'Voodoo' Recenti al sinth, tastiere, sampless e voce, Luc 'Mitraglia' Martelli alla batteria, percussioni, sampless e cori, Dado 'Black Dado' Neri al basso maggiorato e cori.

Il nuovo singolo di Piero Pelù

Piero Pelù salirà sul palco del Primo Maggio per l'undicesima volta, dopo l'ultima in occasione del concerto del 2021. Da Il nuovo singolo è stato scritto insieme allo stesso Alborosie e a Stefano Massini e si chiama “Musica Libera”. Rappresenta il ritorno del cantante nella musica dopo tre anni di pausa seguiti alla pubblicazione del suo ultimo album.

Il concerto

Il concerto, come sempre, è promosso da Cgil, Cisl e Uil ed è promosso da iCompany. Si potrà vedere dal vivo, in piazza San Giovani, o seguire in diretta da casa guardando su Rai 3, su Raiplay e su Rai Italia o ascoltando Rai Radio 2.