Roma, positivo a droga e alcol l'ex poliziotto che ha ucciso il 20enne in moto

Il ragazzo di 20anni è morto sul colpo quando l'auto lo ha travolto. Al volante un ex poliziotto risultato positivo ai test di alcol e droga.

È risultato positivo ai test di alcol e droga l'ex poliziotto già sospeso dal servizio per altri fatti che ha ucciso un ragazzo di 20 anni in moto. L'incidente è avvenuto su via Prenestina all'altezza dello svincolo con il Grande raccordo anulare. Inutili i soccorsi per il ragazzo.

Era positivo ad alcol e droga

Il conducente dell'Opel Meriva, 46anni, è risultato positivo ai test alcolici e tossicologici a cui è stato sottoposto dopo l'incidente. L'ex poliziotto era già stato sospeso dal servizio per precedenti fatti.