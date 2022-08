Roma: prima lo scontro con l'auto, poi contro un furgone: morto motociclista

Lo scontro è avvenuto tra via della Serenissima e via Prenestina. Prima la Honda contro una Mercedes, poi lo schianto su un furgone parcheggiato.

Il motociclista, dopo l'urto con la Mercedes, è finito con la Honda contro un autocarro Fiat Ducato in sosta. L'uomo, un 38enne italiano, è morto sul colpo. I veicoli sono stati sequestrati e sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.