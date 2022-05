Roma punta tutto sul Superenalotto e vince più di Napoli: è la prima città

Roma vuole continuare la sua striscia vincente e allungare il suo record di vincite del Superenalotto. La Capitale è infatti la prima città in Italia per jackpot vinti per un totale di oltre 130 milioni di euro.

Cresce l’attesa per la prossima vincita che si terrà martedì 24 maggio del Jackpot Superenalotto. Una vincita che si avvicina sempre di più a quella record vinta a Lodi il 13 agosto del 2019, pari a 209,1 milioni di euro. Per martedì, infatti, la vincita è ormai arrivata a 209 milioni di euro. E stando alle statistiche la Capitale è una seria pretendente per accaparrarsi il grande bottino, visto che è la città in cui sono stati realizzati più Jackpot, ben 10, per un totale di 132.433.839 di euro, seguita da Sassari e da Napoli.

Anche il Lazio entra fra i primi tre posti per Jackpot vinti, piazzandosi al secondo posto, dopo la Campania con 18 Jackpot, a 16 vincite per un totale di 309.423.971 di euro.