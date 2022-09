Roma, rapina ad un'anziana: “Siamo amici di suo figlio, ci deve 1500 euro”

“Siamo amici di suo figlio, ci deve pagare lei” e convincono l'anziana a salire in macchina per derubarla di 1500 euro: arrestati.

“Mi hanno fermata per strada e mi hanno detto, signora, non ci riconosce? Siamo amici di suo figlio, ha detto che ci deve pagare lei”, ha raccontato la 78enne ai carabinieri dopo che hanno sventato la rapina alla vittima, caduta nella trappola di due truffatori di origini di napoletane.

La truffa con la chiamata, “Sono io mamma, è tutto vero”

Quando i due truffatori, un 67enne e un 42enne di Napoli, si sono avvicinati all'anziana hanno messo in scena una restituzione di 1500 euro che il figlio avrebbe dovuto pagargli tramite la signora: “signora, non ci riconosce? Siamo amici di suo figlio, ha detto che ci deve pagare lei”. In seguito, per convincere la vittima, un terzo complice si è finto il figlio parlando al telefono con la 78enne, rassicurandola della veridicità del fatto e convincendola a salire in macchina con i due truffatori. È a bordo del veicolo che i militari hanno notato la signora con delle banconote in mano e una volta intervenuti, hanno colto in flagranza di reato i due uomini verso i quali è scattato l'arresto.

Obbligo di dimora in attesa del processo

Per i truffatori è stato confermato l'arresto nelle aule del Tribunale di piazzale Clodio e in attesa del processo è stato disposto il divieto di allontanamento dal comune di Napoli, con l'obbligo di dimora e permanenza in casa dalle ore 20 alle ore 6.