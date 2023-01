Roma, rapinano e picchiano un uomo a Termini: arrestati due nordafricani

Due cittadini nordafricani di 20 e 19 anni hanno picchiato e rapinato un uomo, sottraendogli il portafoglio per poi darsi alla fuga. Dopo attente indagini da Parte della Polizia, i due sono stati arrestati. I due sono gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso.

Il fatto è avvenuto il 26 dicembre scorso. La Polizia era stata allertata del fatto che un uomo era stato rapinato in via Gioberti, nei pressi della Stazione Termini. Giunti sul posto gli agenti, hanno soccorso la vittima. Si tratta di un cittadino indiano di 42 anni. Secondo quanto raccontato dall'uomo, i due nordafricani gli si sono avvicinati con uno stratagemma, cercando di sfilargli il portafogli in cui l'uomo teneva 570 euro in contanti e una carta Banco Posta. Quando si è accorto del tentativo di rapina, l'indiano ha cercato di fuggire, ma è stato subito raggiunto dai due rapinatori che lo hanno colpito con calci e pugni per poi fuggire con la refurtiva.

Le indagini e l'arresto

Grazie ad attente indagini, la Polizia, avvalendosi anche delle riprese delle telecamere di sorveglianza della zona, sono riusciti a identificare i due rapinatori e a rintracciarli. L'arresto è avvenuto il 9 gennaio. Il gip ha convalidato l'arresto dei due, disponendo per il 20enne la custodia cautelare in carcere, mentre per l'altro è scattato invece l'obbligo di dimora nel Comune di residenza.