Roma, reddito di cittadinanza col trucco per 25 stranieri: denunciati

Sono 25 in totale i denunciati, dei cittadini stranieri di varie nazionalità, per aver percepito illegalmente il reddito di cittadinanza.

Le indagini dei carabinieri della stazione Roma Salaria, che hanno denunciato i soggetti a piede libero, rivelano che nel periodo compreso tra luglio e settembre i 25 stranieri non avevano il requisito di residenza in Italia da almeno 10 anni e hanno comunque percepito il reddito per un ammontare complessivo di 116.700 euro