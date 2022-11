Roma, revocato lo sciopero dei bus Atac: Fit-Cisl e Ugl ci ripensano in tempo

“La Fit-Cisl Lazio e l’Ugl Autoferrotranvieri di Roma e Lazio hanno deciso di differire lo sciopero previsto per domani, 11 novembre, per i lavoratori Atac: per quanto ci pertiene, diciamo ‘no’ a decisioni che causerebbero ulteriori disagi alla cittadinanza, penalizzando anche la busta paga dei dipendenti".

Lo hanno reso noto i sindacati poche ore prima dell'agitazione, precisando che "Raggiungeremo i nostri obiettivi tramite la contrattazione: abbiamo calendarizzato per mercoledì 16 novembre un incontro sul presente e futuro dell’azienda e sulla tutela dei diritti dei lavoratori”.

Meglio negoziare con l'azienda

La nota è firmata dal segretario regionale responsabile del dipartimento Mobilità della Fit-Cisl del Lazio, Roberto Ricci, e del segretario regionale dell’Ugl Autoferrotranvieri di Roma e Lazio, Lucio Valeri, in cui si aggiunge che “la nostra scelta è quella di percorrere, come prima via, quella della negoziazione: porteremo avanti una trattativa serrata, con l’obiettivo di produrre importanti risultati, senza paralizzare la mobilità, congelare le relazioni industriali e richiedere sacrifici economici ai lavoratori. L’impegno è quello di intavolare un dialogo serio, che porti frutti concreti attraverso la contrattazione”.