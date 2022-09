Roma rinasce, ecco 60 milioni di euro per il risorgimento della città

Roma si prepara al Giubileo: ecco gli interventi che dal Tevere all'urbanistica ricopriranno tutta la città.

Si chiama “Roma riparte. La città che scorre”, l’evento organizzato dagli Assessori capitolini all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi e all’Urbanistica Maurizio Veloccia, che si è svolto oggi all’Auditorium dell’Ara Pacis e che ha visto la presenza del Sindaco Roberto Gualtieri.” Due tipi di interventi previsti: quello di breve periodo, che prevede una prima fase di pianificazione con la realizzazione del Piano strategico e la redazione di un Masterplan che metta a sistema gli interventi in atto e una seconda fase di realizzazione da attuare attraverso i Fondi Giubilari, corrispondenti a 46 milioni di euro e Caput Mundi, con 15 milioni di euro e in Programma “15 progetti per la città dei 15 minuti”, infine 3 milioni di euro nei Municipi Roma I e VIII. Ecco tutti gli interventi.

Il Parco del Tevere della Magliana

“L'Area di circa 120.000 metri quadrati versava in una condizione di profondo degrado, di inquinamento superficiale e di profondità e che oggi – si legge nel comunicato - è un’area pulita grazie al lavoro della Regione attraverso un modello di collaborazione istituzionale con il Municipio XI e l’Università di Roma Tre.”

Parco Tevere di Marconi

“È un’area verde di 35.000 metri quadrati in corrispondenza del Lungotevere di Pietra Papa e si trovava in una condizione di grave degrado su cui la Regione – si comunica - ha deciso di intervenire, prima con la bonifica, poi con un intervento di riforestazione. Entrambi i progetti prevedono ora la stipula di protocolli che trasferiranno a Roma Capitale e poi al Municipio XI le competenze di gestione e di manutenzione. Analogo progetto – continua il comunciato - riguarda Tiberis, che da area di fruizione estiva diventerà parco d’affaccio permanente attrezzato, con successivo passaggio alla gestione del Municipio VIII.”

Progetti giubilari: i parchi di affaccio

“Gli stanziamenti previsti dai fondi per il Giubileo 2025 ammontano complessivamente a 46 milioni di euro per 24 progetti sui fiumi – si legge -. L’Assessorato capitolino all’Ambiente gestirà 6 di questi progetti con fondi di 9,8 milioni di euro.”

Foro Italico

“Il progetto sul Parco di Affaccio “Foro Italico”, con un’estensione di quasi 100.000 metri quadrati, è tra i più rilevanti tra quelli previsti con uno stanziamento di 2 milioni di euro. L’intervento mira a garantire la fruizione pubblica del parco, valorizzandone la specifica vocazione sportiva. La vicinanza del Foro Italico consente, infatti, attraverso la predisposizione di servizi e strutture di creare un unico polo dallo Stadio dei Marmi sino al Fiume.”

Lungotevere delle Navi

“Si tratta di un importante polmone verde con un’estensione di 16.800 metri quadrati. Con uno stanziamento di 800.000 euro si punta a valorizzare la sua unicità ambientale che prevede la creazione di un Orto botanico Fluviale gaziie alla collaborazione scientifica dell’Università “La Sapienza” Un luogo cioè in di conservazione e sviluppo della biodiversità, in particolare della flora e di specie botaniche rare.”

Progetto San Paolo e Marconi

“L’intervento riguarda un’area di 50.000 metri quadrati, attualmente in condizioni di abbandono. Il progetto prevede uno stanziamento di 1,5 milioni di euro. Verranno effettuati interventi di bonifica, riforestazione e cura straordinaria del verde. Ciò che contraddistingue il progetto è il collegamento con gli altri due parchi di affaccio, Tevere Marconi e Tiberis.”

Progetto Parco d’affaccio Ponte Milvio

“Con lo stanziamento di 1 milione di euro il progetto poterà alla realizzazione, anche con interventi di riforestazione, di un parco e un’oasi naturalistica in un quadrante della città priva di verde pubblico.”

Progetto Parco d’affaccio Aniene

“Un altro progetto importante previsto per il Giubileo è la riqualificazione dell’area di confluenza tra Tevere e Aniene che si estende per circa di 90.000 metri quadrati Con fondi per 2 milioni di euro, prevede la bonifica e la riconnessione al resto del lungofiume da cui è al momento isolata, realizzando un nuovo tratto di pista ciclabile.”

Progetto Parco d’affaccio Ostia Antica

“L’intervento insiste su un’area di 55.000 metri quadrati prospiciente al parco archeologico di Ostia Antica. Lo stanziamento è di 1,5 milioni di euro con l’obiettivo di collegarlo alla zona archeologica attraverso una collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia Antica e con la Sovrintendenza creando un percorso didattico e culturale che dal fiume conduca sino ai resti romani.”

Gualtieri, “Straordinario progetto di valorizzazione delle sponde”

“Sei nuovi Parchi d’affaccio, a Ponte Milvio, al Foro italico, sul Lungotevere delle Navi, tra ponte Marconi e zona San Paolo, ad Ostia Antica e alla confluenza tra Tevere e Aniene. Uno straordinario progetto di valorizzazione delle sponde archeologiche e naturalistiche, piste ciclabili, bonifiche: facciamo ripartire Roma mettendo al centro il Tevere e i suoi fiumi – ha dichiarato il primo cittadino -. Una giornata utilissima nel quadro del grande e intenso lavoro che Comune, Regione, Città metropolitana, Soprintendenza e Governo stanno mettendo in campo per rilanciare il Tevere: riqualificare le sponde e renderle fruibili alla cittadinanza, valorizzare l’ecosistema che il fiume rappresenta, contrastare il rischio idrogeologico. Lavori, progetti e interventi per 60 milioni di euro finanziati grazie ai fondi giubilari, a quelli di Caput Mundi e alle risorse stanziate per l'iniziativa '15 progetti per la città dei 15 minuti'. Un lavoro importantissimo – conclude Gualtieri - per il quale ringrazio l’assessore Maurizio Veloccia, l’assessora Sabrina Alfonsi e tutti gli uffici coinvolti. Dobbiamo riallacciare il rapporto tra la città e il suo fiume, e rendere questa risorsa inestimabile di Roma sempre più aperta e accessibile a tutte e a tutti”.

Alfonsi, “Questo è il modello da seguire per il benne del fiume”

“Quella di oggi è stata una importante giornata di confronto sul futuro dell’ecosistema Tevere. Come Amministrazione abbiamo la responsabilità di concludere e dare esecuzione ai contratti di fiume, rafforzando la collaborazione con le altre istituzioni e intercettando i contributi di Associazioni e Comitati, in particolare nella progettazione e realizzazione dei nuovi parchi d'affaccio, che arricchiranno la città di spazi di socialità e attività all'aperto. Inoltre, dobbiamo affrontare il tema dei fiumi con un approccio ambientale integrato, che comprenda la salvaguardia delle acque come quella delle sponde e della biodiversità, in una. La visione più ampia di tutela delle acque, compresi i laghi e il mare, quale sistema interconnesso. Questo è il modello che vogliamo seguire nella governance del fiume: su di esso insistono una vasta pluralità di competenze. Assieme alla semplificazione è fondamentale la capacità di coordinamento delle istituzioni, di attribuzione di competenze” ha detto l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi.

Veloccia, “Finalmente si riscopre il ruolo del Tevere”

“L’identità urbana di Roma è strettamente legata agli ampi e sinuosi solchi naturali dei suoi fiumi che ne hanno condizionato la formazione, il ruolo e la forma stessa. In questi anni, - spiega l’assessore all’Urbanistica - finalmente, si sta riscoprendo il Tevere e la sua funzione essenziale per lo sviluppo di un modo alternativo di vivere la città. Intorno al nostro fiume sono nate decine e decine di esperienze associative, volte al recupero della fruizione delle sue sponde, al recupero ambientale della qualità delle sue acque, alla salvaguardia idraulica. È ora arrivato il momento di mettere insieme tutte le forze in campo per ripensare i nostri fiumi non più come fonte di degrado e abbandono ma come straordinari luoghi dove favorire nuovi spazi di aggregazione e socialità. Partendo dai fondi stanziati per il Giubileo 2025 e dalla memoria di Giunta approvata lo scorso maggio, vogliamo quindi costruire una dimensione programmatica per «rigenerare» il rapporto tra Roma e il suo fiume tenendo in considerazione tutti i diversi fattori in campo. Il nostro intento è arrivare alla definizione di un set circoscritto di obiettivi strategici aggiornati e di azioni progettuali”, ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia.