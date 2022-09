Roma: scoperte discariche di rifiuti a cielo aperto in tutta la città

Rifiuti tossici e pericolosi presi dai cantieri e abbandonati per evitare i costi. Così due ditte edili hanno creato delle discariche a cielo aperto in tutta la città.

Le indagini del Nucleo Ambiente Decoro della Polizia Locale hanno portato alla scoperta del sistema con cui alcune ditte edili si liberavano dei rifiuti tossici e speciali abbandonandoli per le strade per non pagare i costi previsti.

Le discariche in tutta Roma

Con la complicità di un uomo, già denunciato e con precedenti, le ditte liberavano i cantieri dai materiali che il 39enne avrebbe versato anche in alcuni terreni anche con l'intento di pavimentare il parcheggio degli autocarri con cui trasportava i rifiuti. Da Acilia a Dragona, fino a Tor Vergata e Anagnina, sono questi i quartieri dove il sistema illegale di smaltimento messo in atto dalle ditte ha portato alla creazione di vere e proprie discariche a cielo aperto. Le ditte, abbattevano così i costi di smaltimento previsti per i rifiuti speciali.

Le denunce, l'uomo aveva dei precedenti

I titolari delle due ditte e il complice di 39 anni sono stati denunciati per i reati ambientali commessi e ulteriori indagini sono ancora in corso. L'uomo era già stato denunciato in precedenza per la conduzione di mezzi di trasporto senza la patente, che gli era stata revocata.