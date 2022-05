Roma, torna il Cromatica Festival in tre location spettacolari

“Back together”. Dopo due anni di stop a causa del Covid, quest'anno torna il Cromatica Festival, la kermesse nazionale dei cori Lgbt+ italiani. Da venerdì 3 a domenica 5 giugno sarà un weekend ricco di musica, ma anche di attivismo e cultura per dare voce alle istanze della comunità e colorare le vie e le piazze di Roma nel mese del Pride. Il claim della quinta edizione è “Back Together”

La serata di gala andrà in scena sabato 4 giugno al Teatro Brancaccio, dove si esibiranno sul palco oltre 350 cantanti di 14 cori arcobaleno arrivati da tutta Italia: da Bergamo a Bari, passando per Milano, Padova, Torino, Bologna, Perugia, e Firenze. A condurre la serata ci saranno le Karma B, celebre duo di Drag Queen, e con loro tanti ospiti tra cui Frad, fumettista e comedian, Daniele Gattano, lo stand up comedian già volto di Comedy Central e l’attore e performer Federico Sacchi.

La serata inaugurale del Cromatica Party si terrà venerdì 3 giugno nell’esclusiva location dei Giardini delle Terme di Traiano in via delle Terme di Traiano 4 (Colle Oppio): la serata è ad accesso libero ed è ospitata nell’ambito degli eventi della Pride Croisette, che apre la Pride Week, in cui non mancheranno interventi e dibattiti in vista del Roma Pride dell’11 giugno.

Il festival si concluderà domenica 5 giugno con una serie di flash mob: i 14 cori partecipanti daranno vita ad altrettanti concerti nelle piazze del centro storico, che culmineranno in un unico live a Piazza di Spagna, dove 350 coristi si ritroveranno riuniti nel Cromati