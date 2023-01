Roma, tornano gli Open Day per ottenere la carta d'identità elettronica

Tornano gli open day per ottenere la carta d'identità elettronica. La prima occasione del 2023 sarà il finesettimana del 21 e 22 gennaio. Aperture straordinarie di uffici postali e chioschi d'informazione turistica. “Oltre 600 richieste di carte d'identità elettroniche, grazie all'impegno di uffici comunali e dipartimenti capitolini” ha detto l'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci.

Per usufruire degli open day sarà necessario prenotare un appuntamento sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno. La prenotazione sarà aperta dalle 9 del 20 gennaio fino a esaurimento dei posti disponibili. All'appuntamento occorrerà presentarsi con il documento in scadenza, una foto segnaletica, una carta per pagamenti elettronici e il ticket di prenotazione.

Gli uffici aperti

Sabato 21 gennaio, dalle 8 alle 14 saranno aperti gli uffici postali di via Fracchia e via Rivisondoli (Municipio III e IV). Nel Municipio VII sarà aperta la sede di Piazza Cinecittà, dalle 8,30 alle 16,30. Infine nel Municipio XI, saranno aperte dalle 8 alle 16 le sedi via Gerolamo Cardano e via Mazzacurati.

Come nei precedenti open day, saranno aperti anche gli ex punti di informazione turistica di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune. Sabato 21 saranno aperti dalle 8,30 alle 16,30, mentre domenica 22 saranno aperti dalle 8,30 alle 12,30.