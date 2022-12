Roma, tregua di Natale sugli sfratti: il prefetto rinvia i provvedimenti

Tregua di Natale per gli sfratti nella Capitale: il prefetto di Roma Bruno Frattasi ha rinviato i provvedimenti a dopo le feste, sensibilizzando anche i tribunali e l'Unep (l'ufficio notificazione e protesti). Ad annunciarlo con un comunicato è stato Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative: “Le persone più fragili - ha detto Zevi - potranno passare le festività in pace e in serenità, con un tetto sopra la testa”.

È stato infatti l'assessore a chiedere al prefetto questo rinvio per Natale. L'assessore ha assicurato anche che nel periodo di pausa degli sfratti collaborerà con il prefetto per gestire meglio l'esecuzione degli sfratti nei casi di fragilità sociale e per riformare gli strumenti del wellfare abitativo della città.