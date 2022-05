Roma, trovato il cadavere di un turista americano nel Tevere: è giallo

Questa mattina la Polizia e i Vigili del fuoco hanno ritrovato un cadavere nel Tevere. Dalle indagini è emerso che il corpo, trovato all’altezza di Ponte Sisto, appartiene a E.O., un turista americano di 21 anni.

Da quanto si apprende, il giovane viveva a Dallas, nel Texas, con la famiglia e si trovava nella Capitale in vacanza. La sua scomparsa era stata segnalata anche in tv dai familiari. Al momento non si conoscono al momento dettagli o conferme su possibili segni di violenza sul corpo del giovane Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Trastevere.