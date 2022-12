Roma, un pilota di Guidonia Montecelio gareggerà al prossimo Rally Dakar

Quest'anno al Rally Dakar gareggerà anche Stefano Moro, un pilota di Guidonia Montecelio. Una corsa di 5000 km nel deserto dell'Arabia Saudita. “Si corona un sogno che cullo fin da bambino”. Prima di partire Stefano ha chiesto il patrocinio della sua città di residenza.

L'amministrazione comunale di Guidonia Montecelio non si è fatta pregare: l'assessora comunale allo Sport Cristina Rossi gli ha concesso questo onore. “Con piacere abbiamo accolto questa richiesta - commenta l’assessore allo Sport, Cristina Rossi - sapere che un nostro concittadino parteciperà a una delle corse più famose, impegnative e suggestive del mondo, ci riempie d’orgoglio. Siamo sicuri che Stefano Moro porterà in alto il nome della sua Città come ha già fatto nelle tante corse nazionali e internazionali alle quali ha preso parte, spesso vincendo”

“Partecipare a questa corsa - spiega Stefano - per me rappresenta il coronamento di un sogno che cullo sin da bambino. Dopo anni di corse, in Italia e in Europa, è arrivata la possibilità di sfidare il deserto. Appena mi hanno proposto di correre nella Dakar ho subito accettato e proprio in questi giorni, prima della partenza per l’Arabia Saudita, il prossimo 27 dicembre, sto ultimando gli ultimi preparativi. Ho voluto chiedere il patrocinio della Città per condividere con tutti i miei concittadini questa esperienza”.

La gara

Il Rally Dakar è un percorso lungo 5000 km attraverso il deserto dell'Arabia Saudita. Si parte da Sea Camp, sulla costa occidentale del Paese e si arriverà a Dammam, sulla costa orientale. Il percorso è formato da 15 tappe, una al giorno, passando anche per la capitale Riyad. La gara comincia il 31 dicembre e finisce il 15 gennaio. Stefano Moro gareggerà con il suo fuoristrada un Mitsubishi Pajero Evolution.