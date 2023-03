Roma, un treno merci prende fuoco alla stazione Casilina: nessun ferito

Un treno merci in sosta alla stazione Casilina è stato colpito da un incendio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme.

A prendere fuoco è stato un vagone contenente dei componenti per automobili e materiali plastici. Le fiamme sono state domate. Sono ancora in corso gli accertamenti per capire come è partito l'incendio. Pertanto ci sono ancora interruzioni e ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.