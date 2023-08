Roma, una serra di marijuana in casa: arrestati quattro spacciatori

Continuano incessanti i controlli della Polizia di Stato volti al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti: 4 le persone arrestate in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio.

Appio

Gli agenti della Polizia di Stato della sezione Volanti, unitamente ai poliziotti del commissariato Appio, hanno arrestato un uomo italiano di 28 anni poiché gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti durante il normale servizio di controllo del territorio, percorrendo via Gela, hanno proceduto al controllo di due uomini di 28 e 30 anni. I due hanno evidenziato subito un atteggiamento di nervosismo nei confronti degli agenti, che immediatamente hanno deciso di controllare i due uomini. Il 28enne è stato trovato in possesso di un flacone contenente metadone, mentre il 30enne di alcuni grammi di hashish .A seguito di ciò le perquisizioni sono state estese alle abitazioni dei due uomini: nell'abitazione del 30enne è stata rinvenuta una scatola intrisa di sostanza tipo hashish, mentre nell'abitazione del 28enne, è stato trovato un barattolo di olio vegetale nel quale era stata messa al macero della marijuana; in altri due barattoli sono stati inoltre rinvenuti 4,8 grammi di hashish e 88 grammi di marijuana mentre all'interno della cucina e della camera da letto l'uomo aveva installato delle vere e proprie serre per la coltivazione "diretta" della sostanza. Sono stati sequestrati diversi ventilatori, lampade, estrattori, impianti di irrigazione, fertilizzanti di vario tipo, filtri a carboni attivi oltre a 4 piante di marijuana alte dai 50 ai 130 cm. Alla fine degli accertamenti il 28 enne è stato arrestato, ed in sede di convalida l'arresto è stato convalidato. Il 30 enne invece è stato denunciato in stato di libertà.

San Paolo

Gli agenti dell'XI distretto San Paolo invece, a seguito di serrata attività info-investigativa hanno arrestato un uomo italiano di 49 anni in quanto gravemente indiziato del reato di spaccio. I poliziotti, ricevuta notizia di una probabile attività illecita in zona Aurelio, riguardante armi e stupefacenti, hanno deciso di mettere in atto un servizio di appostamento e controllo. Una volta individuato l'appartamento, gli agenti, con uno stratagemma, sono riusciti ad entrare all'interno dove era presente un uomo di 49 anni, che alla vista degli agenti, ha prima negato di possedere sia armi che stupefacenti, poi spontaneamente ha aperto una cassaforte all'interno di un armadio contenente 11 grammi di cocaina e 2.050 euro in contanti, mentre dietro ad un quadro all'interno di una cassaforte a muro ulteriori 53 grammi di cocaina e 11 grammi di sostanza da taglio. Alla fine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato e una volta convalidato l'operato degli agenti sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Coca express a Tor Carbone

Gli agenti dell'VIII distretto Tor Carbone, hanno arrestato un uomo di origini albanesi di 26 anni gravemente indiziato del reato di spaccio. I poliziotti, a seguito di serrate indagini, sono venuti a conoscenza di una fiorente attività di spaccio da parte di un uomo a bordo di un'utilitaria che raggiungeva i clienti in vari punti della città grazie alle applicazioni di messaggistica. L'uomo, arrivato in via Petroselli, dopo qualche minuto è stato raggiunto da un ragazzo che in cambio di 60 euro riceveva una bustina di cellophane contenete 0,90 grammi di cocaina. I poliziotti immediatamente hanno bloccato i due uomini e perquisita l'auto hanno rinvenuto all'interno ulteriori 27 grammi di cocaina. Alla fine degli accertamenti il cittadino albanese è stato arrestato mentre il compratore deferito amministrativamente alla Prefettura. L'arresto è stato convalidato.

Nell'hinterland

Infine gli agenti del commissariato Tivoli, a Guidonia Montecelio, nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione dei reati e al termine di uno specifico servizio di appostamento e osservazione, hanno tratto in arresto un uomo di 64anni, per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. L'uomo è stato sorpreso in possesso di circa 130 grammi di cocaina, 110 grammi di hashish e 2 grammi di marijuana, il tutto suddiviso in involucri di diverso peso pronti per la cessione, uno dei quali, dal peso di circa 100 grammi, riportante il logo "El Patron Escobar". Nel corso della perquisizione domiciliare è stato rinvenuto anche materiale utile per il confezionamento (sostanza da taglio, due bilancini elettronici di precisione, tre macchine per il sottovuoto e relative buste), nonché la somma di 900 euro. Alla fine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato, l'arresto è stato convalidato.