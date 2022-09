Roma, uomo aggredisce la moglie davanti ai figli: la violenza choc in casa

“Non bere troppo alcool” e lui la aggredisce di fronte ai figli: l'incubo di una famiglia ad Ardea.

La donna, 34enne, lo aveva invitato a smettere di assumere alcol quando il marito la ha aggredita selvaggiamente percuotendola e procurandole anche delle bruciature sul corpo. Al termine della lite familiare, sfociata nell'incubo che ha costretto i figli della coppia a nascondersi dietro il divano, la donna è stata trovata per strada con i vestiti strappati, lividi e bruciature su tutto il corpo e soccorsa dai carabinieri dopo la segnalazione dei vicini, è stata trasportata all'ospedale di Anzio con una prognosi di 10 giorni.

“Non è la prima volta che lo fa”

La 34enne ha raccontato che l'episodio di violenza è l'ultimo di una lunga serie che non aveva avuto il coraggio di denunciare e per il 42enne, che è stato trovato in stato di alterazione, è scattato l'arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate e trasportato presso la casa circondariale di Velletri.